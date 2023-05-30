Шойгу заявил, что целью атаки беспилотников были гражданские объекты Москвы Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник, 30 мая, заявил, что целью атаки украинских беспилотников были гражданские объекты в Москве.

«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам», - сказал глава российского оборонного ведомства на селекторном совещании.

Шойгу напомнил, что в атаке было задействовано восемь дронов самолетного типа, все они были уничтожены российскими военнослужащими.

Напомним, утром во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили незначительные повреждения после падения дронов. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей нескольких подъездов.

Позже Минобороны России назвало произошедшее попыткой теракта со стороны киевского режима. Как уточнили в оборонном ведомстве, всего в атаке Украина задействовала восемь беспилотников, которые были уничтожены. СК РФ, в свою очередь, проводит расследование по фактам падения дронов на здания в Москве.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что произошедшее еще раз подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря российского президента, атака беспилотников на Москву стала ответом Киева на удар Вооруженных сил РФ по одному из центров принятия решений на Украине.