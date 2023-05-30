СК России возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Москву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на Москву во вторник, 30 мая.

«По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовном дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как отметили в СК РФ, к расследованию атаки дронов на российскую столицу привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата и судбено-экспертного центра ведомства.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили незначительные повреждения после падения дронов. Мэр столицы Сергей Собянин ранее проинформировал, что в целях безопасности были эвакуированы жильцы нескольких подъездов.

Между тем Министерство обороны России заявило, Украина предприняла попытку теракта, ударив по Москве беспилотниками. По данным ведомства, всего в атаке Киев задействовал восемь дронов самолетного типа. Все они были уничтожены, отметили в Минобороны.

В Кремле назвали атаку БПЛА на Москву ответом Украины на удары России по центру принятия решений в Киеве.