Reuters: в НАТО царят разногласия по поводу вступления Украины в альянс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство Reuters заявило, что вероятность вступления Украины в НАТО в данный момент крайне мала. Авторы статьи считают, что члены альянса бояться шагов, способных привести к эскалации конфликта и прямому столкновению с Россией.

“На встрече в Осло на этой неделе министры иностранных дел стран НАТО попытаются сгладить разногласия по поводу заявки Украины на членство в альянсе, поскольку союзники расходятся во мнениях относительно призывов предоставить Киеву "дорожную карту" для вступления на июльском саммите”, — говорится в статье издания.

Напомним, ранее обозреватель Дуг Бэндоу призывал Вашингтон противостоять манипуляциям Киева, который настаивает на их принятии в НАТО с целью вовлечения США и Европы в конфликт с Россией. По его словам, далеко не все страны альянса поддерживают вступление Украины в военный блок.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс будет обсуждаться только после окончания конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вступление Киева в НАТО создало бы новые серьезные опасности для России, а недопущение этого стало одной из причин спецоперации.