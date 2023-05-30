Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объявлен в розыск МВД России Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный объявлен в розыск Министерством внутренних дел Российской Федерации. Об этом стало известно из базы ведомства.

Основанием для объявления его в розыск, по данным ведомственной базы разыскиваемых, стала статья Уголовного кодекса, но какая именно - не называется.

Ранее стало известно, что в список разыскиваемых по аналогичной причине попал и командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

Напомним, что еще в апреле 2023 года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал главкома Военно-морских сил Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу. Он был обвинен в трех статьях УК РФ, одной из которых стало «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

На этой неделе МВД России также объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, после его русофобских высказываний. Уголовное дело на него поручил возбудить председатель СК РФ Александр Бастрыкин.