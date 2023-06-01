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НовостиПолитика1 июня 2023 11:05

Суд оштрафовал Wikimedia на 3 миллиона рублей за отказ удалить статью с фейками о спецоперации

Исковое заявление подавал Роскомнадзор
Роман ПОЛОСИКОВ
Суд оштрафовал Wikimedia на 3 миллиона рублей за отказ удалить статью с фейками о спецоперации

Суд оштрафовал Wikimedia на 3 миллиона рублей за отказ удалить статью с фейками о спецоперации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве Мировой судебный участок оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на три миллиона рублей за отказ удалить статью, в которой содержится недостоверная информация о спецоперации по требованию Роскомнадзора. Об этом стало известно из зала судебного заседания.

В материале дела сказано, что на «Википедии» в представленной статье с фейками содержаться недостоверные данные о проведении специальной военной операции. После требования Роскомнадзора никаких действий от компании не последовало, поэтому ее признали виновной в нарушения порядка ограничения доступа к информации.

Ранее компанию оштрафовали на два миллиона рублей за отказ удалить статью о Вооруженных силах Российской Федерации. Протокол также был составлен Роскомнадзором. Помимо этого компания получала штраф на 800 тысяч рублей за неудаление экстремистских песен и штраф в два миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию.

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