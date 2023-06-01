Суд оштрафовал Wikimedia на 3 миллиона рублей за отказ удалить статью с фейками о спецоперации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве Мировой судебный участок оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на три миллиона рублей за отказ удалить статью, в которой содержится недостоверная информация о спецоперации по требованию Роскомнадзора. Об этом стало известно из зала судебного заседания.

В материале дела сказано, что на «Википедии» в представленной статье с фейками содержаться недостоверные данные о проведении специальной военной операции. После требования Роскомнадзора никаких действий от компании не последовало, поэтому ее признали виновной в нарушения порядка ограничения доступа к информации.

Ранее компанию оштрафовали на два миллиона рублей за отказ удалить статью о Вооруженных силах Российской Федерации. Протокол также был составлен Роскомнадзором. Помимо этого компания получала штраф на 800 тысяч рублей за неудаление экстремистских песен и штраф в два миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Илон Маск – спонсор и участник убийства русских на Украине (подробнее)