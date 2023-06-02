Министр обороны Британии Уоллес допустил, что Украина может захватить Крым в этом году Фото: REUTERS

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес считает, что украинская армия способна до конца 2023 года захватить Крым. По мнению Уоллеса, это возможно, если у российской армии иссякнут военные возможности.

“<...> Вопреки мнению других официальных лиц НАТО Уоллес заявил, что существует реальная возможность того, что Украина может успешно вернуть Крым... в этом году, когда у российских сил закончится необходимая техника”, — сообщило издание Washington Post.

Бывший советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор отмечал, что руководство Соединенных Штатов сильно заблуждается по поводу России, руководствуясь в этом плане «надменностью и самообманом». По словам Макгрегора, России «удалось нарастить самый мощный и крупный военный потенциал за последние тридцать лет».

Тем временем издание The Telegraph сообщает, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Георгий Бовт: Китай не заинтересован в том, чтобы Россию разгромили на Украине с помощью НАТО (подробнее)