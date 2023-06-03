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НовостиВ мире3 июня 2023 7:30

Боррель заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель без помощи Запада Киеву

При этом в ЕС не собираются прекращать поддержку украинского режима
Дарья ЧИПУРНАЯ
Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине способен завершиться за несколько недель без поддержки Запада Киеву

Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине способен завершиться за несколько недель без поддержки Запада Киеву

Фото: REUTERS

Конфликт на Украине может завершиться за считанные недели, если Запад прекратит оказывать военную поддержку Киеву, сказал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на азиатском форуме "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре.

"Мы не можем прекратить военную поддержку Украины, потому что мы не хотим мира, мира капитуляции, который сделает Украину второй Белоруссией", - заявил Боррель, отметив, что Запад продолжит оказывать поддержку Киеву.

Ранее Жозеп Боррель на форуме в Барселоне заявил, что Россия не сядет за стол переговоров с Украиной, пока не одержит победу в конфликте. Он также сообщил, что министрам обороны стран ЕС не удалось договориться о новом пакете военной помощи украинской стороне, который стал бы восьмым по счету.

Напомним, недавно зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предрек неминуемый распад Украины после того, как завершится специальная военная операция.