Украина решила закупить для ВСУ до 200 тысяч беспилотников к концу 2023 года

Украина хочет закупить до 200 тысяч дронов до конца 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти рассчитывают закупить для Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 200 тысяч беспилотников к концу 2023 года. Такое заявление сделал руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь в интервью CNN.

Щиголь, который занимается закупкой беспилотников для Украины, сказал, что для ВСУ подойдут как "дешевые, так и дорогие дроны", включая беспилотники различных модификаций. "Чем больше у нас будет моделей, чем больше у нас будет каналов связи, тем эффективнее будет наша работа", - утверждает он.

Серийным производством дронов на Украине, по словам Щиголя, занимается порядка 30 компаний, при этом на данный момент заключены контракты на покупку лишь 2 тысяч беспилотников на несколько недель.

Ранее сообщалось, что в зону проведения специальной военной операции поступили новые российские дроны "Привет-82". Кроме того, KP.RU писал о том, что в России разрабатывается новейшая реактивная система залпового огня "Сарма", которая будет стрелять умными снарядами, управляемыми во время полета.