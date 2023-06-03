Захарова обвинила Вашингтон в игнорировании причин, которые привели к кризису вокруг ДСНВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон в игнорировании причин, которые привели к кризису вокруг договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

“Представители США продолжают делать вид, что этот кризис никак не связан с той откровенно враждебной к нам американской политикой, которая в конечном итоге приобрела законченную форму тотальной гибридной войны против нашей страны”, — приводятся слова Захаровой на официальном сайте МИД России.

Дипломат считает, что “отстыковать” реализацию подобных договоров от политической остановки, как это предложил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, невозможно.

Ранее Салливан заявлял, что США готовы вести диалог с Россией об архитектуре контроля над вооружениями на период после истечения ДСНВ.

Также он отмечал, что Вашингтон заинтересован в строительстве новой архитектуры контроля над вооружениями при участии пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН.

При этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отмечал, что Россия может пересмотреть свою политику о размещении наземных ракет средней дальности в некоторых регионах из-за дестабилизирующих военных программ США и их союзников.