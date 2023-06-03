Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе 3 июня

Рогов сообщил о взрывах в Мелитополе

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что 3 июня в Мелитополе прозвучала серия взрывов.

“Около пяти взрывов раздалось в Мелитополе”, — приводят слова Рогова RT.

Ранее он сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершили формирование группировок для наступления на Запорожском направлении.

Также несколькими днями ранее Рогов сообщил о резкой активизации украинской артиллерии и вертолетной авиации на участке Орехов-Пологи в Запорожской области.

По его мнению, украинская армия однозначно предпримет попытку анонсированного контрнаступления в Запорожской области.

По мнению военкора “Комсомольской правды” Александра Коца, план прорыва ВСУ в Запорожской области в направлении Мелитополя действительно является наиболее вероятным сценарием предстоящего контрнаступления.

Однако, как он отмечал, план этот “красив только на бумаге”. Отбивая постоянные разведки боем ВСУ на данном направлении российские бойцы демонстрируют не только полную готовность к любым атакам противника, но и “азартное желание” отбивать их.