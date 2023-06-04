Песков: Путин уделяет теме спецоперации столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему

В Кремле заявили, что Путин уделяет теме спецоперации столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какое внимание уделяет президент России Владимир Путин теме спецоперации и ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что российский лидер уделяет этому столько времени, сколько необходимо ему как верховному главнокомандующему.

«Именно столько, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Пресс-секретарь российского президента также напомнил, что Путин постоянно получал доклады от различных ведомств по ситуации с попыткой атаки украинских беспилотников на Москву. После этого, глава государства дал ряд указаний.

«Президент такой страны, как Российская Федерация, практически круглые сутки на посту», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, утром 30 мая была совершена попытка атаки беспилотников на жилые дома в Москве. Дроны упали сразу в трех районах столицы России. СК РФ начал расследование. По данным ведомства, в результате инцидентов несколько объектов в столице получили несущественные повреждения.

В свою очередь, министерство обороны РФ назвало произошедшее попыткой теракта со стороны Киева. Как уточнили в министерстве, всего в атаке Украина задействовала восемь беспилотников самолетного типа. Все дроны были уничтожены, уточнили в ведомстве.

Атака беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции на Украине, отмечал ранее Песков.