Путин дал несколько указаний после атаки беспилотников на Москву Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин дал ряд указаний после атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и Московскую область, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин получал доклады и от Министерства обороны, и от МЧС, и от глав регионов – это были постоянные доклады. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего», – сказал пресс-секретарь президента в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Песков, информация об атаке беспилотников обновлялась очень быстро, поэтому Путин созванивался с представителями ведомств и глав Москвы и Подмосковья постоянно.

Напомним, 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что никто серьезно не пострадал, повреждения получили несколько зданий.

Владимир Путин назвал атаку беспилотников террористической деятельностью, которой Украина пытается спровоцировать Россию на зеркальные действия.