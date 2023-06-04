В Мелитополе прогремел взрыв
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В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«В Мелитополе громко! Только что в городе прозвучал взрыв. Подробности позже», – написал он в своем Telegram-канале.
Рогов также пообещал рассказать о попытке наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области.
Как писал сайт KP.RU, в мае в Мелитополе произошел мощный взрыв, в результате чего несколько районов города остались без электроснабжения.
В конце апреля в Мелитополе прогремел взрыв у подъезда жилого дома. Сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия пострадал один человек, его пришлось госпитализировать.
Ранее Рогов сообщал, что артиллерия и вертолетная авиация Вооруженных сил Украины активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.