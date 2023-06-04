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НовостиПолитика4 июня 2023 13:10

В Мелитополе прогремел взрыв

Причины взрыва пока неизвесты
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв

Фото: REUTERS

В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! Только что в городе прозвучал взрыв. Подробности позже», – написал он в своем Telegram-канале.

Рогов также пообещал рассказать о попытке наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, в мае в Мелитополе произошел мощный взрыв, в результате чего несколько районов города остались без электроснабжения.

В конце апреля в Мелитополе прогремел взрыв у подъезда жилого дома. Сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия пострадал один человек, его пришлось госпитализировать.

Ранее Рогов сообщал, что артиллерия и вертолетная авиация Вооруженных сил Украины активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.