В Мелитополе прогремел взрыв Фото: REUTERS

В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! Только что в городе прозвучал взрыв. Подробности позже», – написал он в своем Telegram-канале.

Рогов также пообещал рассказать о попытке наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, в мае в Мелитополе произошел мощный взрыв, в результате чего несколько районов города остались без электроснабжения.

В конце апреля в Мелитополе прогремел взрыв у подъезда жилого дома. Сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия пострадал один человек, его пришлось госпитализировать.

Ранее Рогов сообщал, что артиллерия и вертолетная авиация Вооруженных сил Украины активизировались на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.