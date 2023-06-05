Песков заявил о готовности Кремля к диалогу с США по вопросу контроля над вооружениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля к взаимодействию с американскими партнерами в вопросе контроля над вооружениями. Однако, по его словам, Москве нужно понять конкретные предложения Вашингтона.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон заинтересован в строительстве новой архитектуры контроля над вооружениями при участии пяти ядерных держав и постоянных членов Совбеза ООН.

При этом директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отмечал, что Россия может пересмотреть свою политику о размещении наземных ракет средней дальности в некоторых регионах из-за дестабилизирующих военных программ США и их союзников.

Дмитрий Песков подчеркивал, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые могут позволить ему добиваться целей России.