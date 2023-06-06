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НовостиПроисшествия6 июня 2023 8:27

Мэр Новой Каховки Леонтьев: отремонтировать Каховскую ГЭС сейчас невозможно

Администрации Новой Каховки предстоит оценить ущерб на ГЭС
Дарья ЧИПУРНАЯ
Каховская ГЭС сейчас не подлежит ремонту, заявил Леонтьев

Каховская ГЭС сейчас не подлежит ремонту, заявил Леонтьев

Фото: ТАСС

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что ремонт Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) после ее частичного разрушения сейчас невозможен.

"Очевидно, что (ремонт) сейчас невозможен. Думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы", - сказал мэр Новой Каховки в эфире телеканала "Россия 24".

Леонтьев добавил, что властям Новой Каховки предстоит оценить уровень ущерба.

"Он не просто серьезен, он трагичен", - отметил он.

Напомним, утром 6 июня произошло частичное разрушение плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области в результате ночных обстрелов. Дамба водохранилища разрушена не была, но близлежащие территории стали затапливаться, из-за чего жители около 300 домов в Новой Каховке оказались под угрозой. Сейчас власти уже начали проводить эвакуацию граждан. Владимир Леонтьев возложил ответственность за частичные разрушения Каховской ГЭС на украинские власти и их кураторов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что для Крыма угрозы подтопления нет, однако существует риск, что будет мелеть Северо-Крымский канал.