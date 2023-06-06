Мэр Новой Каховки Леонтьев: отремонтировать Каховскую ГЭС сейчас невозможно

Каховская ГЭС сейчас не подлежит ремонту, заявил Леонтьев Фото: ТАСС

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что ремонт Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) после ее частичного разрушения сейчас невозможен.

"Очевидно, что (ремонт) сейчас невозможен. Думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы", - сказал мэр Новой Каховки в эфире телеканала "Россия 24".

Леонтьев добавил, что властям Новой Каховки предстоит оценить уровень ущерба.

"Он не просто серьезен, он трагичен", - отметил он.

Напомним, утром 6 июня произошло частичное разрушение плотины на Каховской ГЭС в Херсонской области в результате ночных обстрелов. Дамба водохранилища разрушена не была, но близлежащие территории стали затапливаться, из-за чего жители около 300 домов в Новой Каховке оказались под угрозой. Сейчас власти уже начали проводить эвакуацию граждан. Владимир Леонтьев возложил ответственность за частичные разрушения Каховской ГЭС на украинские власти и их кураторов.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что для Крыма угрозы подтопления нет, однако существует риск, что будет мелеть Северо-Крымский канал.