Пушилин: ВСУ два дня пытались атаковать российские силы на границе ДНР и Запорожской области

Пушилин: ВСУ два дня пытались атаковать российские войска на границе ДНР и Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия за прошедшие два дня предпринимала попытки наступления на стыке ДНР и Запорожской области. При этом, по его словам, ВСУ массово использовали технику от западных союзников.

“Последние два дня противник пытается достаточно крупными силами контратаковать. Пытается выбить наших ребят с позиций. Самая горячая точка сейчас - это угледарское направление, вернее, стык между ДНР и Запорожской областью”, — рассказал глава региона в эфире "Соловьев Live".

Также Пушилин отметил, что для этих атак противник стягивал технику из “не самой ближней точки” и смог сгруппировать значительные ударные силы. Однако, по его словам, это привело только к значительным потерям ВСУ в личном составе и в технике.

Ранее Минобороны сообщало, что только за 5 июня в ходе активных боевых действий на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили более 1500 бойцов, а также 28 танков, 8 из которых – танки Leopard производства ФРГ, три французских танка АМХ-10 и 109 боевых бронемашин.

При этом издание The Telegraph отмечало, что украинская армия испытывает еще и острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.