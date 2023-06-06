Подполковник Марочко: Киев использует тактику "Карусели" на Сватовском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия использует тактику “Карусели” на сватовско-кременском участке линии соприкосновения.

“На сватовско-кременском участке противник использует тактику "Карусели". На многих позициях вооруженные формирования Украины используют бронетехнику не только для ведения огня, но и одновременно подвозят на ней личный состав для восполнения потерь”, — рассказал военный агентству РИА Новости.

Марочко объяснил, что тактика “карусели” подразумевает использование тяжелой техники для ротации личного состава – после выработки боекомплекта в бронемашину грузят убитых и увозят по пути на дозаправку и перезарядку боекомплекта, а после используют для подвоза резервов на линию огня, и так по кругу.

Напомним, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия за прошедшие два дня предпринимала попытки наступления на стыке ДНР и Запорожской области. При этом, по его словам, ВСУ массово использовали технику от западных союзников.

Минобороны 5 июня сообщало, что в ходе активных боевых действий на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили более 1500 бойцов, а также 28 танков, 8 из которых – танки Leopard производства ФРГ, три французских танка АМХ-10 и 109 боевых бронемашин.