Режим ЧС из-за частичного разрушения плотины Каховской ГЭС введен в Новокаховском городском округе

Каховская ГЭС повреждена после ночных обстрелов Фото: REUTERS

Власти Новокаховского городского округа Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с частичным разрушением плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

"Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новокаховского городского округа", - говорится в документе местных властей. Режим ЧС начал действовать 6 июня с 12:00 по местному времени.

Напомним, утром во вторник, 6 июня, стало известно о частичном разрушении Каховской ГЭС в результате ночных обстрелов. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев возложил ответственность за обстрелы на украинскую сторону. Он заявил, что ремонт на ГЭС сейчас невозможен.

Известно, что из-за частичных разрушений на ГЭС Новая Каховка, по словам Леонтьева, была затоплена. В регионе проводится эвакуация, которая может коснуться жителей порядка 300 домов.