В Госдуме призвали созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за разрушения Каховской ГЭС

Депутат Шеремет призвал созвать заседание Совбеза ООН из-за разрушения Украиной Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за частичного разрушения плотины Каховской ГЭС.

“Совбез ООН должен собраться на экстренное заседание и дать оценку фашистскому режиму на Украине, который совершил подрыв Каховской АЭС. Пусть весь мир узнает истинное лицо украинского агрессора”, — заявил депутат.

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев отметил, что плотина Каховской ГЭС продолжает разрушаться, а сброс воды происходит в неконтролируемом режиме. По его словам, к этому моменту уже затоплены пять населенных пунктов и значительная часть улиц Новой Каховки. Он также считает украинские власти ответственными за разрушение Каховской ГЭС.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия, а заявления союзников Украины о недопустимости применения западного оружия для ударов по территории России – “очередная ложь”.