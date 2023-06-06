Песков заявил, что наступательные действия ВСУ не достигают поставленных целей и "захлебываются" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 6 июня, прокомментировал наступательные действия Вооруженных сил Украины, которые начались два дня назад. По его словам, они не достигают поставленных целей.

«Начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что, скорее всего, этим можно объяснить и диверсию на Каховской ГЭС.

О частичном разрушении плотины Каховской ГЭС в Херсонской области стало известно во вторник, 6 июня. Ранее началась эвакуация жителей домов, которые расположены на берегу Днепра в Новой Каховке. На территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти Херсонской области заявили, что разрушение конструкций плотины произошло по вине Вооруженных силы Украины и киевских властей.

Анонсированное Украиной и Западом «наступление» планировалось на весну 2023 года. Но фактически активность ВСУ резко выросла лишь в первые дни лета. Наибольшую активность в последние дни войска Украины развили на участке между Угледаром и Великой Новоселкой. Во вторник, 6 июня, стало известно, что ВСУ не смогли прорвать российскую оборону и начали отступать с захваченных позиций.