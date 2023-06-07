Российский танкист «Хоттаб» получил медаль за спасение снарядов от детонации под обстрелом

Российский танкист рассказал, за что получил медаль "За отвагу". Фото: Александр КОЦ

Замкомандира танковой роты ВС России награжден медалью «За отвагу» за то, что под обстрелом спас от детонации ящики со снарядами, таким образом предотвратив большой взрыв в расположении российских военных. Видеоролик с рассказом танкиста о своем подвиге опубликован в Telegram Минобороны.

«Когда ребята уносили раненых, я обнаружил, что загорелись ящики с боекомплектами. Открыл для того, чтобы посмотреть, что там внутри, они оказались полные. Во избежание большого взрыва и чтобы спасти лагерь, я принял решение убрать этот боекомплект таких ящиков и затушить пламя», - рассказал танкист, который носит позывной «Хоттаб».

По словам военнослужащего, предотвращая взрыв, он получил ожоги.

Ранее российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с участником спецоперации Юрием Жулановым. Мужчина героически вывел из-под обстрела своих раненных сослуживцев.

Также сообщалось, что Минобороны России опубликовало видео поражения танков Leopard и другой техники ВСУ. За три дня контрнаступления ВСУ потеряли 52 танка и десятки единиц другой боевой техники.

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