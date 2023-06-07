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НовостиПолитика7 июня 2023 2:35

Российский танкист «Хоттаб» получил медаль за спасение снарядов от детонации под обстрелом

Замкомандира танковой роты получил ожоги, но спас лагерь
Мария ПАВЛОВА
Российский танкист рассказал, за что получил медаль "За отвагу".

Российский танкист рассказал, за что получил медаль "За отвагу".

Фото: Александр КОЦ

Замкомандира танковой роты ВС России награжден медалью «За отвагу» за то, что под обстрелом спас от детонации ящики со снарядами, таким образом предотвратив большой взрыв в расположении российских военных. Видеоролик с рассказом танкиста о своем подвиге опубликован в Telegram Минобороны.

«Когда ребята уносили раненых, я обнаружил, что загорелись ящики с боекомплектами. Открыл для того, чтобы посмотреть, что там внутри, они оказались полные. Во избежание большого взрыва и чтобы спасти лагерь, я принял решение убрать этот боекомплект таких ящиков и затушить пламя», - рассказал танкист, который носит позывной «Хоттаб».

По словам военнослужащего, предотвращая взрыв, он получил ожоги.

Ранее российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с участником спецоперации Юрием Жулановым. Мужчина героически вывел из-под обстрела своих раненных сослуживцев.

Также сообщалось, что Минобороны России опубликовало видео поражения танков Leopard и другой техники ВСУ. За три дня контрнаступления ВСУ потеряли 52 танка и десятки единиц другой боевой техники.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.