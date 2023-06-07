Военная спецоперация на Украине 7 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Боевая работа радиолокационного комплекса разведки "Зоопарк" в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2023 года.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех прошедших суток киевский режим предпринял попытку проведения давно обещанного «контрнаступления» на разных участках фронта.

Подразделения российской группировки «Восток» пресекли попытку ВСУ начать контрнаступление на Южнодонецком направлении, уничтожив 17 танков противника.

ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по гражданской инфраструктуре в Херсонской области. Системами ПВО группировки «Днепр» были сбиты три ракеты.

Мужчины на Украине подделывают свидетельства о смерти жен, чтобы избежать мобилизации и покинуть страну.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия за три дня попыток провести ожидаемое контрнаступление потеряла до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал Киев ответственным за подрыв сооружений Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области и классифицировал это преступление Украины как террористический акт.

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с участником спецоперации Юрием Жулановым. Мужчина героически вывел из-под обстрела своих раненных сослуживцев.

Минобороны России опубликовало видео поражения танков Leopard и другой техники ВСУ. За три дня контрнаступления ВСУ потеряли 52 танка и десятки единиц другой боевой техники.

Ночью 6 мая ВКС России точным групповым ударом поразили один из центров принятия решения ВСУ.

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