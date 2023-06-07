Конгрессмен Грин назвала «тупостью» решение Вашингтона и далее поддерживать киевский режим

В США осудили намерение официального Вашингтона продолжать поддержку Украины. Фото: REUTERS

Официальный Вашингтон демонстрирует свою «тупость», продолжая поддерживать киевский режим. Такое мнение высказала член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

«Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против нее. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи», - написала Грин в социальных сетях.

Напомним, Вашингтон продолжит оказание помощи Киеву после инцидента с Каховской АЭС. Об этом заявил президент США Джо Байден, общаясь с журналистами перед встречей с представителями кабинета министров.

Ранее в Конгрессе США выступили против призывов сенатора-республиканца Линдси Грэма поставить танки Abrams Вооруженным силам Украины. Член Республиканской партии Марджори Грин назвала более уместным отправить эту технику к южной границе США.

Тем временем кандидаты в президенты США соревнуются в пророссийской риторике.