Минагропром Украины: поля на юге превратятся в пустыню из-за разрушения Каховской ГЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины пришло к выводу, что из-за частичного разрушения Каховской гидроэлектростанции поля на юге в следующем году могут превратиться в пустыни.

«Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни», - сказано в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

По подсчетам министерства, без источника воды остались 94% оросительных систем в подконтрольной Киеву части Херсонской области, 74% – в подконтрольной части Киеву Запорожской области и 30% – в Днепропетровской области.

В ведомстве добавили, что в результате частичного разрушения гидроэлектростанции ущерб будет нанесен не только сельхозпроизводителям, без источника питьевой воды останутся ряд населенных пунктов. Негативные последствия будут и для рыбного хозяйства, отметили в министерстве.

О частичном разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно во вторник, 6 июня. На территории Новокаховского городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации, началась эвакуация жителей. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что произошедшее стало результатом обстрелов со стороны Украины и возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев.

Министр обороны России Сергей Шойгу также назвал Украину ответственной за подрыв сооружений Каховской гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Киева как террористический акт. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил подрыв ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ.