Суд оставил без изменения приговор Алексею Блиновскому

Суд оставил без изменения приговор для Алексея Блиновского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мосгорсуд оставил без изменений запрет определенных действий по делу Алексея Блиновского, которого обвиняют в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Об этом в среду, 7 июня, сообщили в прокуратуре Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры Москвы Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемому Алексею Блиновскому меры пресечения в виде запрета определенных действий», - сказано в заявлении прокуратуры, где отмечают, что апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму в 918,9 миллиона рублей, а также отмывании денег. Следователи арестовали сотни миллионов рублей на счетах «королевы марафонов» и ее супруга, которому также было предъявлено обвинение в пособничестве в неуплате налогов.

Как писал сайт KP.RU, адвокаты Елены Блиновской не смогли ранее обжаловать ее домашний арест и Мосгорсуд также оставил без изменения решение об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий .