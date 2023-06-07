Захарова заявила о планах Киева взорвать хранилище ядерного топлива в Харькове

Захарова: Киев рассматривает подрыв хранилища ядерного топлива в Харькове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти на фоне провалов на поле боя рассматривают возможность подрыва хранилища отработавшего ядерного топлива в Харькове.

“Из-за отсутствия военных успехов в противостоянии с Россией киевский режим рассматривает возможность подрыва в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующим обвинением Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту”, — заявила Захарова на брифинге 7 июня.

По ее словам, киевский режим сам “загнал себя в тупик” и теперь пытается скрыть свою продажность масштабными террористическими актами.

Напомним, недавно Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что Украина готовила теракт на территории Российской Федерации с использованием грязной бомбы. Для этого, по данным ведомства, в ГУР была создана специальная служба, куда входила легкомоторная авиация, которую планировали использовать для ударов “грязными бомбами” по объектам энергетики.

Сайт KP.RU рассказывал, что такое “грязная бомба”, чем она отличается от ядерной, чем грозит ее взрыв населению и зачем Украина может использовать подобное оружие даже против своих граждан.

В марте 2023 года Москва официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Киев мог устроить провокацию при помощи радиоактивных материалов в районе Приднестровья, вокруг которого тогда нагнеталась сильная напряженность.