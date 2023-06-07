УНИАН выдало старое фото за последствие разрушения Каховской ГЭС

УНИАН попыталось выдать старое фото из Сербии за последствия аварии на Каховской ГЭС Фото: коллаж фотографии с сайта imgur и скриншота телеграм-канала УНИАН

Украинское информационное агентство УНИАН попыталось выдать старую фотографию за последствия аварии на Каховской ГЭС.

В телеграм-канале агентства была опубликована фотография мальчика, спасающего щенка во время наводнения в Сербии, которая была выложена на сайте imgur вы мае 2014 года.

Напомним, во вторник, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), расположенной в Херсонской области, частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия, а заявления союзников Украины о недопустимости его применения для ударов по территории России – “очередная ложь”.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.