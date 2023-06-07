Читателей NYT шокировала нацистская символика у солдат ВСУ Фото: REUTERS

Читатели New York Times раскритиковали Владимира Зеленского и западные СМИ после того, как увидели нацистскую атрибутику у солдат ВСУ, фотографии которых ранее были показаны в одной из статей издания.

“Я презираю Владимира Зеленского и западные СМИ <…> за непрерывный шквал лжи и искажение происходящего и открытую поддержку фашистских элементов на Украине”, — возмутился один из читателей.

“Широко распространена не только "нацистская символика". Она обычно сопровождается нацистской идеологией”, — поддержал другой читатель.

“Независимая Украина не является жизненно важным интересом США”, — отметил еще один.

Напомним, ранее издание The New York Times заявило, что Киев может лишиться поддержки своих союзников из-за преобладания нацистской символики в рядах ВСУ и предоставило фотографии бойцов украинской армии.

Также в статье отметили, что украинские власти отрицают существование нацистской идеологии в стране, а отличительные знаки нацистского режима эпохи Второй мировой войны демонстрируют суверенитет и гордость Украины, а не ее идеологию.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в ходе спецоперации на Украине российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма.

При этом глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что нацизм постепенно охватывает все больше и больше стран Европы. По его словам, на наших глазах рушится история, уничтожаются святые памятники, отдающие должное не только Советским воинам, но и их союзникам, вместе с которыми мы победили в той великой войне.