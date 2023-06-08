Зеленский признал, что Киев не может доказать причастность Москвы к инциденту на Каховской ГЭС

Зеленский признал, что Украина не располагает доказательствами причастности России к инциденту на Каховской ГЭС. Фото: REUTERS

Украина не имеет доказательств причастности России к инциденту с Каховской ГЭС. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild, которое было опубликовано в среду 7 июня.

«Какие доказательства мы можем иметь? Когда мы будем на месте, то соберем доказательства», - сказал Зеленский, добавив, что рассчитывает на привлечение международных экспертов к расследованию ситуации.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался «в шоке» от того, что Красный крест и Организация Объединённых Наций (ООН) отказались отвечать Киеву на некие вопросы о подрыве Каховской ГЭС в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции.

Тем временем военкор Александр Коц разобрал все версии удара ВСУ по Каховской ГЭС. Зачем катастрофа на Каховской ГЭС нужна Украине, читайте здесь на KP.RU.