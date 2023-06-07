Генпрокуратура Украины обратилась в МУС из-за разрушения плотины Каховской ГЭС Фото: пресс-служба администрации Новой Каховки

Украина обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в связи с разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции, сообщил советник генерального прокурора страны Максим Попов.

«Генеральный прокурор Андрей Костин обратился с соответствующим документом в офис прокурора Международного уголовного суда», – сказал он в эфире телеканала «Рада».

По словам Попова, украинская сторона предоставила МУС «первичную информацию», которой владеет.

Напомним, во вторник, 6 июня, глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что плотина Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области, частично разрушилась в результате ночных обстрелов со стоороны Вооруженных сил Украины.

После этого в Херсонской области был введен режим ЧС, с подтопленных территорий эвакуированы около 1,5 тысячи человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта на Каховской ГЭС.

Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.