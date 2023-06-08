Рогов: ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области

ВСУ обстреляли город Токмак предположительно из РСЗО HIMARS. Фото: REUTERS

Украинские военные обстреляли город Токмак в Запорожской области в среду 7 июня. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Токмаке громко! Жители города сообщают, что в городе слышали большое количестве взрывов», - написал Рогов в Telegram, пообещав позднее разместить уточненную информацию об обстрелах.

«По предварительным данным, массированный удар по Токмаку наносится из РСЗО HIMARS», - добавил Рогов.

Удар по Токмаку стал самым массированным за всё время проведения специальной военной операции, уточнил он.

Ранее сообщалось, что системы ПВО России сбили 24 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Также подразделения противовоздушной обороны сбили за сутки истребители МиГ-29 и Су-27 воздушных сил Украины.

Тем временем воздушная тревога была объявлена в Киевской, Волынской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Житомирской и Кировоградской областях. За три минуты сигналы тревоги распространились на всю территорию Украины.

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