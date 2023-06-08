Пушилин сообщил об отражении российскими войсками попытки ВСУ прорвать линию обороны

Пушилин рассказал, что российские военные отразили попытку ВСУ прорвать оборону в ДНР. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны в ДНР. Об этом рассказал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

По словам Пушилина, украинская армия задействовала бронированные машины Leopard, самолеты и вертолеты.

«Ребята говорят, что такого количества единомоментно техники не видели, которая сразу задействовалась», - рассказал он.

Российские подразделения действовали слаженно, четко взаимодействовали с авиацией и артиллерией и успешно отразили действия ВСУ, подчеркнул он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинские военные обстреляли город Токмак в Запорожской области в среду 7 июня.

Ранее сообщалось, что системы ПВО России сбили 24 снаряда РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Также подразделения противовоздушной обороны сбили за сутки истребители МиГ-29 и Су-27 воздушных сил Украины.

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