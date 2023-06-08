Guardian: экс-генсек НАТО Расмуссен допустил отправку войск альянса на Украину

Бывший генсек НАТО назвал условие возможного ввода войск альянса на территорию Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные формирования НАТО могут быть отправлены на Украину, если на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе Киев не получит от государств-членов альянса реальных гарантий безопасности. Такое развитие событий допустил экс- генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен.

«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину», - сказал Расмуссен в интервью изданию Guardian.

Бывший генсек альянса допустил, что страны Балтии и Польши могут отправить войска для непосредственного участия в украинском конфликте.

Тем временем экс-разведчик ВС США Риттер заявил о скрытой ненависти к Зеленскому в странах НАТО.

Ранее действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в альянс не будет иметь смысла в случае поражения Киева в текущем конфликте.

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