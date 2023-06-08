Бывший депутат ЕП Филиппо: на Западе растет уверенность в вине Киева в аварии на Каховской ГЭС Фото: EAST NEWS

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что на Западе растет уровень сомнения в непричастности Киева к аварии на Каховской ГЭС.

“Каховская ГЭС: с каждым днем уверенность некоторых людей в виновности России ослабевает - даже в Великобритании”, — написал политик у себя в Twitter.

Также Филиппо отметил, что все больше людей в Европе обращают внимание на режим Зеленского, который, по его словам, явно не стремится к мирному решению конфликта.

Напомним, во вторник, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), расположенной в Херсонской области, частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что как минимум пять человек погибли, а 41 был госпитализирован в результате потопа, вызванного частичным разрушением плотины Каховской ГЭС.

Военкор Александр Коц разобрал все версии удара ВСУ по Каховской ГЭС и привел девять неопровержимых фактов, почему Украине выгода катастрофа на Каховской ГЭС.