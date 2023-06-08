Песков: НАТО дестабилизирует ситуацию в регионах своего присутствия

Песков заявил, что НАТО дестабилизирует ситуацию в регионах своего присутствия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военный альянс НАТО не несет мир и стабильность в регионы своего присутствия. Вместо этого, по его словам, военный союз лишь дестабилизирует ситуацию вокруг себя.

“НАТО не несёт мир и стабильность. НАТО - это структура, которая, скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых она присутствует. Нам видится этот процесс так”, — сказал Песков в общении с журналистами.

Песков и ранее отмечал, что НАТО является инструментом войны, а не мира, а лидеры западных странах лгут о том, что не было “девяти волн расширения НАТО”. По его словам, на Западе больше не говорят о том, что альянс даже после распада СССР продолжал свое расширение в сторону российских границ шесть раз.

Комментируя позицию главы НАТО Йенса Столтенберга о членстве Украины в военном альянсе, Песков назвал противодействие этому одной из главных причин и задач специальной военной операции.

При этом кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что Украина могла бы избежать конфликта с Россией, публично заявив о том, что не будет вступать в НАТО.