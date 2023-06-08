Путин не планирует проводить совещание в Херсонской области после теракта на ГЭС Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 8 июня, сообщил, что в настоящее время у президента России Владимира Путина нет планов относительно проведения заседания оперштаба в районе частичного разрушения Каховской ГЭС.

«В настоящий момент таких планов нет», - отметил пресс-секретарь российского лидера, отвечая на соответствующий вопрос.

Частичное разрушение плотины Каховской ГЭС произошло во вторник, 6 июня. В результате инцидента, по данным местных властей, погибли пять человек, еще 41 человек был госпитализирован.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что к разрушению плотины привели обстрелы со стороны Украины. Министр обороны России Сергей Шойгу также назвал Украину ответственной за подрыв сооружений гидроэлектростанции и классифицировал это преступление Киева как теракт. В свою очередь, в Кремле объяснили подрыв ГЭС Киевом неудачами наступления ВСУ.