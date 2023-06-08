Сальдо: два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани Фото: пресс-служба администрации Новой Каховки

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани погибло два мирных жителя, и еще двое получили ранения.

“Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека, в том числе 33-летняя беременная женщина. Еще два человека ранены, их везут в больницу”, — сообщил Сальдо в своем телеграм-канале, отметив, что украинская армия целенаправленно открыла огонь по мирным жителям.

Ранее представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев сообщил, что украинская армия после разрушения Каховской ГЭС пытается уничтожить электроподстанцию в районе села Корсунка под Новой Каховкой и оставить жителей без света и связи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.