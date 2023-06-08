Кулеба назвал предложение Эрдогана по Каховской ГЭС «игрой в поддавки с русскими»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о создании международной комиссии по расследованию подрыва плотины Каховской ГЭС. По мнению дипломат, оно выглядит как «игра в поддавки с русскими».

«Они уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость. Попытаться натянуть на голову Украине, что вы там что-то взорвали? Отдыхайте, уважаемые, унас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими», – заявил глава украинского МИД в эфире телеканала «1+1».

Напомним, накануне Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил идею создания международной комиссии по расследованию подрыва дамбы на Каховской гидроэлектростанции. Турецкий лидер предлагает включить в комиссию экспертов от России, Украины, Турции и ООН. По мнению политика, в этом вопросе можно прийти к соглашению по примеру зерновой сделки.

Во вторник, 6 июня, глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Ленонтьев заявил о частичном разрушении гидроэлектростанции, которое произошло после обстрелов Вооруженных сил Украины.

Сайт KP.RU разбирался, кому выгодна катастрофа на Каховской ГЭС и как она повлияет на спецоперацию.