Генерал-полковник Романчук: при попытке наступления в Запорожье ВСУ потеряли до 350 человек

Генерал-полковник Романчук: при попытке наступления ВСУ потеряли до 350 бойцов Фото: Александр КОЦ

Командующий группировкой российских войск на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что при попытке штурма российских позиций на его направлении ВСУ потеряли до 350 бойцов и свыше 30 танков, в том числе три танка “Leopard”.

“Противник, понеся потери, отказался от дальнейшего наступления и оставшимися силами отошел. Потери противника составили до 350 человек личного состава, более 30 танков, в том числе три “Leopard”, а также более 10 боевых машин пехоты”, — заявил военный.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что так называемое “контрнаступление” ВСУ ещё не началось, и все “увидят его”, когда оно начнется.

При этом 6 июня Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия три дня безуспешно пыталась его начать, и потеряла во время этих попыток до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Позже Шойгу сообщил, что ночью 8 июня на Запорожском направлении ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку прорвать оборону российской армии силами механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц военной техники.