Генерал-майор Попов: минные поля остановили все колонны техники ВСУ ночью 8 июня

Генерал-майор Попов: минные поля остановили все четыре колонны ВСУ, атаковавшие ночью 8 июня Фото: Александр КОЦ

Командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов заявил, что значительную роль в остановке четырех колонн тяжелой техники ВСУ, атаковавшей ночью 8 июня позиции ВС России на запорожском направлении, сыграли минные поля.

“Очень важную роль в бою, прошедшем сегодня ночью, сыграли минные поля, с высочайшей плотностью которые были установлены в направлении действий 47-й механизированной бригады, и фактически все четыре колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены минными полями, которые установили военнослужащие этого полка”, — отметил генерал.

Также военный предупредил, что в ближайшее время Вооруженным силам России предстоит тяжелая работа по отражению наступления ВСУ на запорожском направлении. По его мнению, план командования украинской армии заключается в прорыве обороны 58 армии в Запорожской области и выход к азовскому морю.

Военкор Александр Коц также считает, что ВСУ вероятнее всего планируют пойти в контрнаступление Запорожской области в направлении Мелитополя.

Однако, как он отмечал, отбивая постоянные разведки боем ВСУ на данном направлении российские бойцы демонстрируют не только полную готовность к любым атакам противника, но и “азартное желание” отбивать их.