Байден заявил, что Запад сделал все возможное для подготовки ВСУ к контрнаступлению

Байден пообещал Киеву, что Запад продолжит оказывать содействие Киеву в укреплении вооруженных сил. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что западные страны сделали все возможное для того, чтобы подготовить украинское контрнаступление. Байден сказал об этом в четверг 8 июня во время пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком. Материалы пресс-конференции опубликованы на официальном сайте Белого дома, они доступны здесь.

«Мы сделали все, что могли, на коллективной основе и на индивидуальной в США, чтобы подготовить их, чтобы поддержать», - сказал Байден, отвечая на вопрос, продолжится ли оказание военной помощи Киеву.

Американский лидер заявил, что Запад будет содействовать Киеву в укреплении вооруженных сил на долгосрочной основе.

10 выводов после начала наступления ВСУ в Запорожье здесь на KP.RU.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия за прошедшие сутки потеряла 945 бойцов и более ста единиц военной техники.

Также сообщалось, что командующий группировкой российских войск на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что при попытке штурма российских позиций на его направлении ВСУ потеряли до 350 бойцов и свыше 30 танков, в том числе три танка «Leopard».

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