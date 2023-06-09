Российские военные уничтожили более 50 единиц украинской бронетехники на двух направлениях

Российские военные уничтожили 21 танк на двух направлениях в зоне СВО. Фото: REUTERS

Более 50 единиц бронетехники, в том числе 21 танк, уничтожили на двух направлениях в зоне СВО российские военнослужащие из группировки войск «Восток». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

Сообщается, что на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов.

«На Запорожском направлении уничтожено до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живая сила противника», - добавил Олег Чехов.

Ранее российский военный рассказал об уничтожении украинской танковой колонны на запорожском направлении. Часть колонны была уничтожена, остальные танки ушли назад.

Также сообщалось, что российский ударный вертолет Ка-52 установил рекорд, отразив за один вылет в зоне проведения специальной военной операции 18 зенитных ракет.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что западные страны сделали все возможное для того, чтобы подготовить украинское контрнаступление.