В МИД России заявили, что Киев должен ответить за подрыв Каховской ГЭС

Удар ВСУ по Каховской ГЭС привел к экологической катастрофе Фото: REUTERS

Киевский режим должен ответить за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Галузин в эфире телеканала "Россия 24" сообщил о том, что РФ будет поднимать вопрос о подрыве Каховской ГЭС со стороны украинских властей на всех международных площадках.

"Будем добиваться осуждения киевского режима международным сообществом, и, конечно же, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту разрушения Каховской ГЭС", - сказал Галузин, выразив уверенность, что все виновные "понесут заслуженное наказание".

Ранее вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич сообщила о 60 госпитализированных жителей с подтопленных территорий в результате разрушения Каховской ГЭС.

Сайт KP.RU писал о том, почему Каховскую ГЭС подорвала Украина, а военкор Александр Коц разобрал все версии удара ВСУ по гидроэлектростанции в Херсонской области.