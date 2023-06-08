Вице-губернатор Херсонской области Кузьмич: после аварии на ГЭС с Херсонщины госпитализировали 60 человек Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич сообщила, что число госпитализированных с подтопленной в результате разрушения Каховской ГЭС территории граждан выросло до 60.

“Сейчас уже до 60 человек доходит. Как правило, это маломобильные граждане”, — заявила Кузьмич в эфире телеканала “Россия 24”.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани погибло два мирных жителя, и еще двое получили ранения.

Тем временем глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал обстрел Каховской ГЭС со стороны украинской армии “варварским, звериным планом”. По его словам, Киев намеренно поднял уровень воды в Каховском водохранилище перед решающим ударом.

Военкор Александр Коц уже разобрал все версии удара ВСУ по Каховской ГЭС и привел девять неопровержимых фактов, почему Украине выгода катастрофа на Каховской ГЭС.

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо отметил, что даже на Западе растет уровень сомнения в непричастности Киева к аварии на Каховской ГЭС.