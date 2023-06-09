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НовостиПолитика9 июня 2023 11:38

Российские войска уничтожили до 410 военных ВСУ на Донецком направлении

Минобороны России сообщило об очередных потерях противника
Дарья ЧИПУРНАЯ
Войска РС уничтожают противника на Донецком направлении

Войска РС уничтожают противника на Донецком направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России в ежедневной сводке доложило о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении.

За сутки ВС России в ходе боев уничтожило до 410 военных ВСУ, в том числе 4 танка, 8 боевых машин пехоты, 7 автомобилей, а также американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу "Мста-Б".

Наиболее активно на Донецком направлении велись боевые действия в районах Марьинки и Авдеевки. "Южная" группировка войск РФ успешно отразила 6 атак противника.

В Минобороны РФ подчеркнули, что вклинений в оборону российских войск допущено не было.

Напомним, ранее сайт Bloomberg сообщил о том, что украинские войска несут значительные потери с момента начала контрнаступления, о чем осведомлены их западные кураторы. В подтверждение этому начальник российских военнослужащих из группировки "Восток" сообщил о ликвидации свыше 50 единиц украинской бронетехники на двух направлениях в зоне СВО.

Военкор Александр Коц сообщил, что российские войска достойно встретили контрнаступление ВСУ в Запорожье, сделав 10 выводов после провала Киева на Южном фронте.