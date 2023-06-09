Войска РС уничтожают противника на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России в ежедневной сводке доложило о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении.

За сутки ВС России в ходе боев уничтожило до 410 военных ВСУ, в том числе 4 танка, 8 боевых машин пехоты, 7 автомобилей, а также американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу "Мста-Б".

Наиболее активно на Донецком направлении велись боевые действия в районах Марьинки и Авдеевки. "Южная" группировка войск РФ успешно отразила 6 атак противника.

В Минобороны РФ подчеркнули, что вклинений в оборону российских войск допущено не было.

Напомним, ранее сайт Bloomberg сообщил о том, что украинские войска несут значительные потери с момента начала контрнаступления, о чем осведомлены их западные кураторы. В подтверждение этому начальник российских военнослужащих из группировки "Восток" сообщил о ликвидации свыше 50 единиц украинской бронетехники на двух направлениях в зоне СВО.

Военкор Александр Коц сообщил, что российские войска достойно встретили контрнаступление ВСУ в Запорожье, сделав 10 выводов после провала Киева на Южном фронте.