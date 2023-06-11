Минобороны: российская армия отразила восемь атак ВСУ у Марьинки и Авдеевки Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщило об успешном отражении попыток наступления ВСУ в районе Марьинки и Авдеевки. В ведомстве отметили, что всего было отражено восемь атак, в результате которых украинская армия потеряла до 310 бойцов и несколько единиц техники.

"Южной» группировкой войск в течение суток успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ <...> Вклинений в нашу оборону не допущено", — сообщили в свежей сводке о ходе спецоперации.

Напомним, 6 мая Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с 4 мая активно пытается начать обещанное контрнаступление и за три дня потеряла во время этих попыток до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Позже Шойгу сообщил, что ночью 8 июня на Запорожском направлении ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку прорвать оборону российской армии силами механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц военной техники.

Командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов отмечал, что в ближайшее время Вооруженным силам России предстоит тяжелая работа по отражению наступления ВСУ на запорожском направлении.

По его мнению, план командования украинской армии заключается в прорыве обороны 58 армии в Запорожской области и выход к азовскому морю.