Словацкий политик Пеллегрини: страна исчерпала ресурс для оказания военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна уже не может оказывать значительную военную помощь Украине.

“Я не думаю, что Словакия может в будущем как-то особенно помочь Украине в военном отношении, у нас этого (ресурса - ред.) в значительном количестве уже нет”, — заявил политик в эфире канала RTVS.

При этом, по его словам, из текущей ситуации предприятия ВПК Словакии способны извлечь выгоду, поскольку снабжение украинской армии происходит через централизованные европейские закупки и обеспечивает рабочие места и серьезный доход. Также он добавил, что производство снарядов касается не только конфликта на Украине.

“Опустошены склады по всей Европе, все армии будут восполнять оружейные системы и запасы, а это работа на 5-10 лет”, — отметил Пеллегрини.

Напомним, еще в апреле из утечки секретных файлов Пентагона издание Newsweek сделало вывод, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

Издание New York Times отмечало, что из-за дефицита боеприпасов на собственных складах союзники Киева не смогут сохранить уровень военной помощи после ожидаемого контрнаступления ВСУ.

При этом бывший советник Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор отмечал, России “удалось нарастить самый мощный и крупный военный потенциал за последние тридцать лет”.