Церемония похорон Сильвио Берлускони пройдет 14 июня в Кафедральном соборе Милана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальная церемония похорон бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони будет проходить 14 июня 2023 года в Кафедральном соборе Милана. Об этом рассказали на телеканале Sky TG2.

Прощание с политиком начнется двумя днями ранее на его вилле в Аркоре, а уже на следующий день продолжится в студиях компании «Медиасет».

Напомним, что утром 12 июня стало известно о смерти итальянского экс-премьера. На 87-м году жизни он умер от рака крови, который ему диагностировали еще в апреле 2023 года. Изначально врачи давали положительные прогнозы и сообщали об улучшении его состояния, но Берлускони не смог побороть недуг.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сильвио Берлускони и заявил, что он был для него настоящим другом. Также президент добавил, что его смерть стала невосполнимой потерей.