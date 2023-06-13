Кирби анонсировал выделение новых пакетов военной помощи Вашингтона Украине

Джон Кирби анонсировал новые пакеты военной помощи Вашингтона Украине. Фото: REUTERS

Вашингтон намерен выделить Киеву новые пакеты военной помощи. Об этом заявил в понедельник 12 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я думаю, что очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи от Соединенных Штатов», - сказал Кирби во время регулярного брифинга.

Представитель Белого дома не уточнил, что может войти в новые пакеты помощи, но сказал, что Киев получит от Вашингтона то, в чём ВСУ нуждаются для проведения контрнаступления.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что выделение Киеву нового пакета военной помощи демонстрирует нежелание Белого дома искать пути мирного решения конфликта.

Ранее бизнесмен Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Киеву, задавшись вопросом, «чем это закончится».

Тем временем заместитель министра обороны США Колин Каль высказал мнение, что военная помощь Украине, исчисляемая миллиардами долларов, оказала давление на военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов.