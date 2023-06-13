Helsingin Sanomat: ВСУ потеряли три из шести переданных Финляндией БМР Leopard 2R

ВСУ потеряли три из шести переданных Финляндией БМР Leopard 2R в одной атаке

Три из шести переданных Киеву Финляндией машин разминирования Leopard 2R на базе немецких танков уничтожены в ходе российской специальной военной операции. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.

Эксперты опознали финские БМР на видео и фото украинской военной техники, уничтоженной в Запорожской области. Все три сгоревшие машины вероятно участвовали в одной провальной атаке. Опознать технику помогли характерные противоминные тралы.

Финляндия располагала шестью боевыми машинами разминирования Leopard 2R, все они были переданы Киеву. Впрочем, сами финны намеревались списать Leopard 2R как непригодные для климатических условий страны.

Ранее российское Минобороны показало кадры уничтоженных танков Leopard на Запорожском направлении.

Также сообщалось, что замглавы МИД Украины Мельник призвал ФРГ утроить поставки Киеву танков Leopard 2. Чиновник также заявил о необходимости увеличить поставки танков и БМП.

Тем временем у танков Leopard нашли фатальный изъян, который позволяет российским военным уничтожать их в ходе специальной военной операции.